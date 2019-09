Grazer Schweden entscheiden ersten EBEL-Schlager

Die Grazer mussten neben den beiden Stürmern Colton Yellow Horn und Sebastian Collberg auch auf Verteidiger Oliver Setzinger verzichten. Dennoch waren sie zunächst das bessere Team, setzten die Wiener an der Scheibe mit aggressivem Forechecking unter Druck. Vor allem im Powerplay erspielten sich die Steirer in der Startphase auch beste Chancen, belohnten sich aber nicht. So landete der Puck zweimal nur an der Stange (7.).