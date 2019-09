Hund biss zu, als Opfer Besitzerin zu Hilfe eilte

In der Nähe ihres Wohnhauses ist am Donnerstagabend, wie berichtet, eine 40-jährige Klagenfurterin von einem Hund attackiert und in den linken Oberarm gebissen worden. Die Halterin machte sich einfach davon, wurde aber mittlerweile gefunden. Auch der genaue Ablauf des Vorfalls dürfte mittlerweile feststehen. So berichtet das Opfer, warum das Tier zugebissen hat ...