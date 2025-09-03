Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Partner erstickt

Tödlicher Sex-Unfall: Geldstrafe für Pensionisten

Kärnten
03.09.2025 11:57
Der Prozess fand am Landesgericht Klagenfurt statt.
Der Prozess fand am Landesgericht Klagenfurt statt.(Bild: Wassermann Kerstin)

Das tragische Ende einer verhängnisvollen Nacht führte zu einem Strafprozess in Kärnten. Bei einem Seitensprung eines 64-jährigen verheirateten Kärntners erstickte sein 37-jähriger Partner beim Sex. 

0 Kommentare

Weil sein Sexualpartner nach der Vornahme einer Sex-Praktik erstickt war, ist am Mittwoch ein Kärntner Pensionist am Landesgericht Klagenfurt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Der Mann fasste eine Geldstrafe von 1.400 Euro (200 Tagessätze zu je sieben Euro) aus. Richter Oliver Kriz sah es als erwiesen an, dass der Pensionist seinen Partner ohnmächtig und auf dem Bauch liegend zurückgelassen hatte, woraufhin dieser starb. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte hatte mit dem Opfer eine flüchtige Beziehung, die beiden probierten dabei verschiedene Sexualpraktiken aus – unter anderem das gegenseitige Würgen mit einem Knebel, wie die Staatsanwältin ausführte. Am Tag des Vorfalls legte das Opfer laut Strafantrag den Knebel selbst an, der Angeklagte zog daran. Schließlich erschlaffte der Körper des Opfers, der Mann fiel nach vorne und blieb liegen. Der Pensionist hatte stets beteuert, dass sein Partner noch lebte, als er ihn verließ. Die Leiche des Mannes wurde schließlich zwei Tage später von Angehörigen gefunden.

Lesen Sie auch:
Der Fall ist nicht nur extrem selten und sehr pikant – sondern auch rechtlich komplex. ...
Prozess in Kärnten
Geliebter starb beim Sex: Drei Jahre Haft drohen!
29.07.2025
Krone Plus Logo
Es droht Haftstrafe
Sexspiel bei Seitensprung endete tödlich: Anklage!
26.03.2025

Für die Staatsanwältin stand nach den insgesamt zwei Verhandlungstagen fest, dass der Mann an einem schiefgegangenen Sex-Würgespiel gestorben war. Der Strafantrag hatte eigentlich auf grob fahrlässige Tötung gelautet. „Den Mann in eine stabile Seitenlage zu bringen, wäre absolut machbar gewesen“, so die Vertreterin der Anklage.

„Erhebliche Selbstbeteiligung“ des Opfers
Richter Kriz verkündete schließlich den Urteilsspruch wegen fahrlässiger Tötung, worauf bis zu ein Jahr Haft steht – bei grob fahrlässiger Tötung wären es bis zu drei Jahre gewesen. Das Opfer sei erstickt, als es mit dem Gesicht nach unten gelegen war: „Eine grobe Fahrlässigkeit liegt nicht vor.“ Das Opfer sei „mit erheblicher Selbstbeteiligung“ zu Tode gekommen. Auch Hinweise auf einen anderen Täter gebe es keine.

Der bis zuletzt unbescholtene Angeklagte nahm das Urteil nach Beratung mit seinem Verteidiger an. Die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.226 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
159.930 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
130.637 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1236 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1219 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Mehr Kärnten
Partner erstickt
Tödlicher Sex-Unfall: Geldstrafe für Pensionisten
Angriff im Weltcup
ÖSV-Ass muss diesmal nicht für Chile-Trip zahlen
Schauspielerin Frank
Von lustigen Filmdrehs, Bühnen und Oscar-Träumen
Krone Plus Logo
Nach Wiener Erhöhung
Teurere Öffis: So schaut die Lage in Kärnten aus
Krone Plus Logo
Willkommen in Kärnten
KAC-Stürmer wurde nach Fußball-Legende benannt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf