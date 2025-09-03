Tödlicher Sex-Unfall: Geldstrafe für Pensionisten

Der Angeklagte hatte mit dem Opfer eine flüchtige Beziehung, die beiden probierten dabei verschiedene Sexualpraktiken aus – unter anderem das gegenseitige Würgen mit einem Knebel, wie die Staatsanwältin ausführte. Am Tag des Vorfalls legte das Opfer laut Strafantrag den Knebel selbst an, der Angeklagte zog daran. Schließlich erschlaffte der Körper des Opfers, der Mann fiel nach vorne und blieb liegen. Der Pensionist hatte stets beteuert, dass sein Partner noch lebte, als er ihn verließ. Die Leiche des Mannes wurde schließlich zwei Tage später von Angehörigen gefunden.