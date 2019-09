Kann es Barcelona auch ohne Messi richten?

Zuletzt machten Meldungen die Runde, dass der mehrfache Weltfußballer den Klub ablösefrei verlassen dürfte. Messi scheint einen Verbleib von der sportlichen Perspektive abhängig zu machen. „Ich möchte solange wie möglich in Barcelona bleiben. Barcelona ist mein Zuhause“, sagte er. „Aber ich will auch keinen langfristigen Vertrag haben und dann nur deswegen hier sein. Und ich will weiter Titel gewinnen.“