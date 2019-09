Trauriger Abschied von tödlich verunfalltem Hubert

Der Unfall hatte sich am 31. August im Hauptrennen der Formel 2 in Spa-Francorchamps ereignet. Hubert verlor auf dem Ardennen-Kurs in einer unübersichtlichen Situation mit mehreren Fahrzeugen die Kontrolle über sein Fahrzeug vom Team BWT Arden. Er krachte nach der berühmten Kurve Eau Rouge in die Begrenzung und wurde mit seinem Wagen zurück auf die Strecke geschleudert. Dort raste mit voller Wucht der 20-jährige US-Amerikaner Juan Manuel Correa in den querstehenden Boliden von Hubert. Correa wurde dabei schwer verletzt und liegt nach seiner Überstellung aus Belgien weiterhin auf der Intensivstation einer Londoner Klinik.