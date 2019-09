Spiele- und Video-Abo: Dienste-Offensive bei Apple

Der US-Computerkonzern Apple hat am Dienstagabend bei einem großen Event in der Firmenzentrale im kalifornischen Cupertino nebst neuem iPhone auch eine Dienste-Offensive angekündigt. Im App Store will man Gamer mit einem Spiele-Abo locken, außerdem buhlt man mit dem kommenden Streaming-Dienst Apple TV+ um die Gunst der Film- und Serien-Fans.