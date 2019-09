Doppler/Horst und Ermacora/Pristauz in Rom weiter

Auch die EM-Dritten Martin Ermacora/Moritz Pristauz kamen durch zwei 2:0-Erfolge in den am Donnerstag beginnenden Hauptbewerb. Ausgeschieden sind in der zweiten zweier Runden Robin Seidl/Philipp Waller sowie gleich zum Auftakt Tobias Winter/Julian Hörl. An der letzten Qualifikationshürde scheiterten zudem Nadine und Teresa Strauss. Drittes ÖVV-Paar in den Hauptbewerben sind die fix dafür qualifizierten Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig.