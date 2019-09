Gastgeber China bei Heim-WM nicht unter den Top-16

China hat den großen Sprung unter die Top 16 bei der Basketball-Heim-WM verpasst! Das Gastgeber-Team verlor am Mittwochabend in Peking sein abschließendes Match in der Gruppe A gegen den Olympia-Zehnten Venezuela 59:72 (23:33). Damit können die Chinesen bestenfalls noch 17. werden. Der Südamerika-Champion stieg dagegen als zweite Mannschaft hinter den ungeschlagenen Polen in die zweite Gruppenphase auf.