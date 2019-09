Hammer! Suljovic feiert Heimtriumph in Schwechat

Noch ein weiterer Österreicher zeichnete sich im Turnierverlauf aus. Der 25-jährige Rowby-John Rodriguez kämpfe sich als Qualifikant bis in das Viertelfinale, in dem er Peter Wright denkbar knapp mit 5:6 unterlag. „Dieses Wochenende war eine unglaubliche Erfahrung für mich“, so „Little John“. „Jetzt gerade überwiegt natürlich noch die Enttäuschung auch weil ich im Viertelfinale weit unter meinen Möglichkeiten gespielt habe. Aber ich bin mir sicher, dass ich im Nachhinein stolz auf dieses Wochenende zurückschauen werde.“