Wolff: „Amateurhaft! Haben uns Haxl gestellt“

Erstmals seit 2007 (Kimi Räikkönen) steht in Spa-Francorchamps wieder ein Ferrari auf der Poleposition. Charles Leclerc, der bereits in den Trainings dominiert hatte, stellte die „rote Göttin“ zum dritten Mal in seiner Karriere auf Startplatz eins. „Ab Kurve zwei ist das Auto super gelegen. Wir hatten zwar nicht die allerbesten Longruns, aber ich denke, fürs Rennen können wir zuversichtlich sein“, sagt der 21-jährige Monegasse. Neben Leclerc startet heute Sebastian Vettel, dreifacher Sieger in Spa. „Es war zwar viel Verkehr bei den Out-Laps, aber klar, jeder sucht die beste Position“, meinte der Heppenheimer.