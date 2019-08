WAC freut sich auf „Riesen-Challenge“ in Europa

WAC-Gegner Roma verstärkt sich mit Smalling

Die AS Roma, einer der WAC-Gegner in der Gruppe J der Europa League, verstärkte sich am Freitag übrigens noch mit Innenverteidiger Chris Smalling. Der 29-jährige Engländer kommt für drei Millionen Euro leihweise bis Saisonende von Manchester United. Gleichzeitig gaben die „Giallorossi“ bekannt, dass zwei andere Akteure für den Rest der Spielzeit an Serie-A-Konkurrenten verliehen werden: Der französische Stürmer Gregoire Defrel (28) an seinen Ex-Klub US Sassuolo, der schwedische Tormann Robin Olsen (29) an Cagliari.