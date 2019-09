Mit diesen Tricks werden Sie zum Google-Detektiv

Trick 1: Wortfolge suchen per Anführungszeichen

Grundsätzlich sucht Google bei mehreren Suchbegriffen nach Ergebnissen, in denen die Begriffe - egal, in welcher Reihenfolge - vorkommen. Was aber, wenn man nach einer ganz bestimmten Wortfolge suchen will? Ganz einfach: Setzen Sie den gewünschten Begriff unter Anführungszeichen, dann sucht Google genau nach der gewünschten Wortabfolge. Zusatz-Tipp: Wenn Ihnen ein Teil der Wortfolge nicht bekannt ist, können Sie mit dem „*“-Symbol eine Variable einfügen, die jegliches Wort in die übrige Reihenfolge einschließt.