Wartezeiten: Bräustüberl erringt Sieg über Google

Ein Rechtsstreit zwischen dem Herzoglichen Bräustüberl Tegernsee in Oberbayern und Google um Internetangaben zu Wartezeiten ist zunächst beigelegt. Der geplante Termin zur mündlichen Verhandlung am Mittwoch vor dem Landgericht München I sei abgesagt, teilte Wirt Peter Hubert am Dienstagabend mit.