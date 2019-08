Graz: Häftling plante Geiselnahme in Justizanstalt

Ruf nach Sicherheitsabteilung für gefährliche Insassen

Genau für solche gefährlichen Insassen fordern Personalvertreter schon lange eine Sicherheitsabteilung in der Anstalt. Auch Martin Schöpf, Vorsitzender des Justizwache-Zentralausschusses, ist verärgert: „Diese extrem liberalen Zugeständnisse in unseren Gefängnissen sind auch ein Hochverrat an der Sicherheit des Staates und dem betroffenen Wachkörper!“