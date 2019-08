Bröckelnde Bedingungen im Koalitionspoker

Mit dieser relativ überschaubaren Bilanz ist die FPÖ in guter Gesellschaft: Denn Koalitionsbedingungen waren in den vergangenen Regierungsverhandlungen selten das, was sie zu sein schienen: unverrückbar nämlich. 2013 etwa verlangte die SPÖ vor der Neuauflage von Rot-Schwarz die Einführung der Gesamtschule und eine Millionärssteuer - beides ohne Erfolg. 2006 nannten die Roten die Rücknahme der Pensionsreform Wolfgang Schüssels und einen Eurofighter-Ausstieg als große Ziele fürs Regieren. Auch das ließ sich nicht machen, die Koalition mit der ÖVP kam trotzdem.