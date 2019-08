Thiem vor US-Open kämpferisch: „Es geht aufwärts!“

Kurz vor seinem Start in die US Open kommen aus dem Lager von Dominic Thiem positive Nachrichten! Nach seiner viralen Infektion hat Österreichs Tennis-Star endlich wieder intensiver trainiert und danach zufrieden festgestellt: „Es geht aufwärts.“ Thiem startet am Dienstag in New York gegen den Italiener Thomas Fabbiano (2. Match nach 18 Uhr) in seine 6. US Open.