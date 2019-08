Suljovic: Warum es diesmal mit dem Heimsieg klappt

Du hast in deiner Karriere viel erreicht - ein Heimsieg fehlt dir noch. Warum soll es ausgerechnet heuer in Wien klappen?

Ich hatte jetzt ein paar Wochen Pause und keine Turniere zu spielen. Ich konnte weg vom Alltagsstress, mich im Urlaub erholen und auch viel trainieren. Deswegen bin ich erholt und voller Energie - also gut für das Turnier vorbereitet.