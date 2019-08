Genuss-Feuerwerk mit Guss in der Grazer Altstadt

Die Blaue Stunde in diesem ganz besonderen Licht fiel damit dem Regen zum Opfer – die logistische Meisterleistung hinter dem allen machte die Verlegung nur noch großartiger! Fünf Sattelschlepper hatten das Equipment in die Stadt gekarrt: 10.400 Teller, 9500 Gläser, 9300 Besteckteile, 250 Tische. 100 Mitarbeiter servierten die besten Tröpfchen zu erlesensten Speisen (siehe Menükarte links). Und dass man es schafft, so viele Köche unter einen Hut und quasi an einen Topf zu bringen, ist beachtlich!