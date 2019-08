Dominic Thiem: Großes Zittern vor New York

Zwischen Bangen und Hoffen. Das große Zittern vor den US Open. Heute in einer Woche startet in New York der letzte Grand Slam 2019, so wie im letzten Jahr reiste Österreichs Tennisstar Dominic Thiem angeschlagen in den „Big Apple“. Der Genesungsprozess nach der viralen Infektion verläuft schleppend, kein Wunder, dass der Lichtenwörther in Manhattan am Samstag nochmals einen Spezialisten aufsuchte. „Der Arzt hat mir einen Vitamin-Cocktail verabreicht“, erzählt der 25-Jährige, „und gemeint, dass so eine Sache an die zwei Wochen dauert. Diese Zeit sollte jetzt bald vorbei sein, ich werde am Montag ganz locker trainieren, langsam meinen Rhythmus finden.“