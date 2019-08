Rose startet mit 0:0 - Lainer „Spieler des Spiels“

Vor allem die „Intensität und Laufbereitschaft“ kämen ihm in der deutschen Meisterschaft entgegen. „Ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg, brauchen aber noch etwas Zeit. Ich denke, dass wir in den kommenden Wochen noch einen großen Schritt machen können“, lautete die Prognose von Lainer. Sein Nationalteamkollege Guido Burgstaller spielte beim Gegner ebenfalls durch. „Die Leistung war in Ordnung. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, lautete das Urteil von Gladbach-Coach Rose, der mit dem Remis seine in Salzburg begonnene Serie fortsetzte: Er hat weiterhin kein Pflichtspiel vor Heimpublikum verloren.