Andreas Gabalier meldet sich mit Videobotschaft

Möglicherweise dürfe er am Mittwoch nach Hause. „Ich muss mich natürlich noch schonen.“ Ob er das Kitzbühel-Konzert am Samstag geben könne, „wird man schauen“. Es wäre ihm aber das größte Anliegen, dieses legendäre Konzert in der Gamsstadt am Samstag zu spielen. Vielleicht nur mit 110 Prozent.