Fürstenfeld beeinsprucht Ausschluss aus Superliga

„Wir sind bereit, alle Möglichkeiten auszuschöpfen“, sagte Panthers-Obmann Pit Stahl am Dienstag. Die verlängerte Frist für eine Meldung in der Zweiten Liga, die der Verband empfohlen hatte, haben die Fürstenfelder am Montag um Mitternacht verstreichen lassen. „Die Zweite Liga ist kein Thema“, erklärte Stahl. Man sei in den Planungen mit Sponsoren und Spielern immer von der höchsten Spielklasse ausgegangen.