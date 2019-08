Dacheinsturz! Alkmaar muss ins Den-Haag-Stadion

Nach dem teilweisen Einsturz des Daches im AFAS-Stadion weicht der niederländische Fußball-Erstligist AZ Alkmaar in das Stadion von ADO Den Haag aus. Dort werde am Donnerstag das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen den ukrainischen Club Mariupol stattfinden, teilte AZ am Montag mit. Zudem werde am Sonntag das Liga-Spiel gegen FC Groningen im Cars-Jeans-Stadion von ADO stattfinden.