Tschetschene vergrub sich in Maisfeld

Gauner gaben Fersengeld

Entnervt gaben die Gangster Fersengeld, flüchteten zunächst mit einem roten Ford Galaxy, den sie in der Nähe an einer Betriebsauffahrt zur A25 abstellten und anzündeten. Zwei Gauner rasten dann mit einem schwarzen BMW auf der B1 Richtung Schwanenstadt. in Neukirchen bei Lambach bauten sie einen Unfall, der BMW landete im Straßengraben. Einen 28-jährigen konnte die Polizei noch an der Unfallstelle erwischen, sein 31-jähriger Komplize flüchtete in ein Maisfeld, das daraufhin umstellt wurde.