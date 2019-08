Pilhatsch verzichtet ob mattem Vorlauf auf Finale

Dieses muss Pilhatsch nun auf die nächste Saison verschieben, denn trotz Vorlaufrang 8 am Freitag verzichtete sie auf ein Antreten im Jinan-Endlauf. Über 50 m Rücken war die Kurzbahn-Vizeweltmeisterin am Vortag nach Rang zwei in Tokio Sechste geworden. Mit ihren Zeiten (28,09 und 28,20 in Tokio, 28,64 und 28,14 in Jinan) blieb sie aber auch auf ihrer Paradestrecke jeweils deutlich über ihrem österreichischen Rekord von 27,77 Sekunden.