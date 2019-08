„Topmotiviert“: Hofer und Kickl führen FPÖ in Wahl

Kickl in Richtung ÖVP: „Unsere Hand ist ausgestreckt“

Wichtig sei das auch wegen einer guten Position in etwaigen Koalitionsverhandlungen. „Unsere Hand ist ausgestreckt“, sagte Kickl in Richtung des ehemaligen Regierungspartners ÖVP. „Aber man kann uns nicht diktieren, unter welchen Bedingungen“, bezog er Stellung. Kickl besteht im Fall einer weiteren Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP weiterhin auf das Innenressort, auch wenn die Volkspartei zuletzt immer wieder abgewunken hat. Vielleicht müsse die ÖVP bei den Verhandlungen „über den eigenen Schatten springen“, empfahl Kickl im Wissen, dass das schwierig werden könnte. „Denn auch der Schatten der Türkisen ist Schwarz“, so Kickl.