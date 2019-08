Doppler/Horst bereits in Gruppenphase gescheitert

Ihr erstes Gruppenmatch gegen die Schweizer Adrian Heidrich/Mirco Gerson hatten die Routiniers 1:2 (17,-18-8) verloren. Nach der zweiten Niederlage steht ein enttäuschender 25. Rang zu Buche, der dem Duo auch in der ohnehin sehr umkämpften Olympia-Qualifikation überhaupt nicht weiterhilft. Zuletzt waren sie beim Heimturnier 2016 in Klagenfurt ebenfalls als Gruppenletzte gescheitert. Viele große Turniere stehen bis Ende der aktuellen Quali-Frist im Juni nächsten Jahres nicht mehr an, als nächstes folgt bereits ab Dienstag die EM in Moskau.