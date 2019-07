Geld bezahlt? Krimi um flüchtigen Russland-Spion

Sogar der britische Nachrichtensender BBC berichtet am Freitag von dem Rätsel rund um den flüchtigen Russland-Spion, der in Österreich sein Unwesen getrieben haben soll. Wie berichtet, ist der in Moskau geborene Russe Igor Egorovich Zaytsev (65) ins Visier der Fahnder geraten. Er soll den inhaftierten pensionierten Salzburger Bundesheer-Oberst M. (70) instruiert haben, um an streng geheime Informationen aus dem heimischen Heer zu kommen. Bei einem Treffen sollen 30.000 Euro in bar den Besitzer gewechselt haben.