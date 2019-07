Skistar Shiffrin zeigt Fans ihr neues Luxus-Haus

Am Mittwoch präsentierte US-Skistar Mikaela Shiffrin auf Instagram ihren Country-Song (siehe Video oben), am Freitag gewährt sie ihren Fans sogar ganz private Einblicke! Für die TV-Sendung „Today Show“ öffnete die sympathische Slalom-Queen die Türen ihres neuen Luxus-Hauses in Edwards, Colorado. Und es das neue Domizil ist ein wahres Schmuckkästchen.