Überraschung! Lowry triumphiert bei British Open

Wiesberger freut sich für Lowry

Bernd Wiesberger hat das Major-Turnier mit 285 Schlägen und damit 1 über Par auf dem geteilten 32. Platz beendet. In Royal Portrush spielte er am Sonntag eine 70er- und damit ausgeglichene Abschlussrunde mit einem Birdie. Ein besseres Abschneiden hatte der Burgenländer am Samstag mit einer 74 vergeben. Wiesberger äußerte sich auf Twitter nicht zum eigenen Spiel, aber zum Sieger. „Was für ein Jubel für @ShaneLowryGolf am 18. Loch. Ich bin so glücklich für ihn, dass er die @TheOpen hier gewonnen hat.“