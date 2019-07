„Kampf gegen Klimakrise beginnt auf Feldern“

„Krone“: Herr Präsident, wir stehen hier in Aderklaa in Niederösterreich im Feld des jungen Biobauern Vinzenz Harbich. Ihre dringlichste Klima-Botschaft an die Österreicher?

Alexander Van der Bellen: Wir müssen hier und jetzt handeln, damit aus dem Klimanotstand, in dem sich unser Planet befindet, nicht eine irreversible Umweltkatastrophe wird.