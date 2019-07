Forscher wollen Antarktis mit Schneekanonen retten

Mithilfe der Schneemassen, so die These, könnten die instabilen Gletscher in der Westantarktis stabilisiert und so der Anstieg des Meeresspiegels gebremst werden, der - wie es zurzeit aussieht - selbst dann nicht verhindert werden kann, wenn die Emissionen von Treibhausgasen reduziert werden, berichten Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) im Fachjournal „Science Advances“.