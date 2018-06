Antarktis-Eis schmilzt seit 2012 besonders schnell

„Unserer Analyse zufolge verzeichnet die Antarktis in den vergangenen zehn Jahren einen zunehmenden Verlust der Eismasse, was einen Anstieg des Meeresspiegels verursacht, der schneller ist als je zuvor in den vergangenen 25 Jahren“, erklärte Studienleiter Andrew Shepherd von der University of Leeds (Großbritannien). Die Antarktis hat genug Wasser in Form von Eis gespeichert, um den Meeresspiegel um 58 Meter ansteigen zu lassen.