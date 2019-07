Das sind die neuen Lieblingsbezirke der Wiener

Bei den Mietwohnungen auf dem ersten Platz, spielt der Aufsteiger Hernals auch in Sachen Eigentum in den vorderen Reihen mit. Dies erklärt der Immobilien-Experte wie folgt: „Im 17. Bezirk passiert momentan einiges - zum einen die geplante U5, die für besondere Attraktivität sorgt, aber auch die Gegend um den Dornerplatz/Kalvarienberggasse entwickelt sich zu einem Grätzel, das immer beliebter wird. Wer jetzt investiert, wird sich in einigen Jahren freuen, so früh dran gewesen zu sein.“