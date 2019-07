Fremd im eigenen Körper

Weitgehend unbekannte psychische Störung

Es war ein weiter Weg, bis zur Diagnose, die auf sein Empfinden passte: Depersonalisation und Derealisation. Dieser Zustand ist nicht selten, kann nach Schlafentzug, großer körperlicher Anstrengung oder Einnahme bestimmter Medikamente bzw. Substanzen auftreten. „Zumindest die Hälfte aller Personen erlebt dies wenigstens einmal in ihrem Leben. Bei etwa 2 Prozent der Österreicher nimmt die Depersonalisation allerdings einen chronischen Verlauf, tritt also immer wieder oder auch dauerhaft auf und gehört nach Depression und Angst zu den häufigsten psychischen Erkrankungsbildern“, erklärt Simone Philipp, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision in Graz. Oft manifestiert sich die Problematik bereits in jungen Jahren. Das Wissen ist aber sogar unter Ärzten und Therapeuten noch gering, es kommt immer wieder zu falschen Diagnosen und Behandlungen. Auch mögliche Auslöser der Störung kennt man bis dato zu wenig.