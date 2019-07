Heeresleistungsschau heuer „stark verkleinert“

Die im Juni abgesagte und wenige Tage später wieder angesetzte traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres wird am Nationalfeiertag stattfinden - allerdings „in stark verkleinertem Umfang“ und möglicherweise ohne Panzer und Hubschrauber, so der Sprecher von Verteidigungsminister Thomas Starlinger, Michael Bauer, am Montag. Das Heer muss heuer 47 Millionen Euro einsparen. „Dringend notwendige“ Lkw für die Miliz werden trotzdem angeschafft, die 27,5 Millionen Euro dafür seien aber kein zusätzliches Geld.