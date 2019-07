Prinz Louis streckte Meghan die Zunge entgegen

Dass Prinz Louis jetzt schon ein Meister in Grimassen schneiden ist, das wissen Fans der Royals spätestens seit seinem Auftritt bei der Geburtstagsparade der Queen im Juni. Und jetzt legte der Mini-Frechdachs noch einen drauf: Beim Polo-Charityturnier in Berkshire, in dem Papa Prinz William und Onkel Prinz Harry teilnahmen, stahl der Einjährige allen die Show. Nicht zuletzt deshalb, weil er seiner Tante, Herzogin Meghan, am Spielfeldrand keck die Zunge entgegenstreckte (im Video oben!).