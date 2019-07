Ausgeraucht: Geht dieses Verbot zu weit?

Von der türkis-blauen Regierung noch gekippt - jetzt ist es fix. Mit 1. November 2019 kommt in ganz Österreich das allgemeine Rauchverbot. Was bedeutet das für die heimischen Gastronomen? Was wird aus den über 500 Shisha-Bars? Und geht dieses Verbot zu weit? Diese Fragen wird Moderatorin und Kolumnistin Katia Wagner am Mittwoch mit einer Expertenrunde im „Krone“-TV-Studio diskutieren. Mit dabei diesmal: Baulöwe und „Raucher-Freund“ Richard Lugner, Peter Dobcak, Spartenobmann Gastronomie an der Wirtschaftskammer Wien, Tischlermeister und Krebspatient Dietmar Erlacher sowie „Umweltmediziner“ Manfred Neuberger.