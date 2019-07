Banken „im Großen und Ganzen“ gut vorbereitet

„Die Ergebnisse werden nun im Detail analysiert, die Lehren daraus gezogen und in der Folge in der regulatorischen und aufsichtlichen Tätigkeit umgesetzt“, sagte FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller laut Aussendung vom Montag. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse sei nicht geplant. Neben den Banken, die nicht namentlich angeführt wurden, hätten die jeweiligen IT-Provider, das Innenministerium sowie das Computer Emergency Response Team Austria (CERT.at) an dem Stresstest teilgenommen.