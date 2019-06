Weltrekordler Kipchoge jagt im Prater Traumgrenze!

Wien statt London oder Berlin

Nach seinem vierten Sieg heuer in London hatte Eliud Kipchoge mit Sponsor INEOS den neuen Versuch, unter 2:00 Stunden zu laufen, in Oxford angekündigt - an der berühmten Iffley Road, wo Roger Bannister als erster Läufer die Vier-Minuten-Grenze über die Meile gebrochen hatte (3:59,4 am 6. Mai 1954). Zunächst hieß es, dass Kipchoges Rennen in London stattfinden werde. Aber im Oktober ist das Wetter auf der britischen Insel wegen des atlantischen Klimas eher schlecht für einen solchen Rekordversuch. Dann brachte sich Berlin ins Gespräch, was aber auch scheiterte. Daher empfahl Mark Milde (Berlin), auch Rennleiter beim VCM, Wien. Er wolle das Beste für Kipchoge, heißt es. So sprach plötzlich alles für Wien! Sensationell!