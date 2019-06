Betrug? Sitzstreik beendet Spiel in Argentinien

Zugegeben, auf Fußballfeldern sieht man oft, dass sich die Spieler heftig über eine Entscheidung des Schiedsrichters beschweren. Doch was neulich in Argentinien geschah, war weitaus radikaler: Im Spiel gegen Club Atlético Alvarado in der zweiten Klasse waren die Spieler von San Jorge de Tucumán mit dem Schiedsrichter so unzufrieden, dass sie sich aus Protest einfach aufs Gras setzten. Sie witterten nämlich Betrug: Der Schiri verteilte zwei Rote und sechs Gelbe Karten an sie, sechs davon in der ersten Halbzeit. Alvarado gewann 1:0 und stieg auf.