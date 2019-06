Nur fünf Spieler bleiben U21-Team erhalten

Österreichs U21-Fußball-Nationalspieler haben am Sonntagabend bei der EM in Italien größtenteils ihre Abschiedsvorstellung im Nachwuchsbereich gegeben. Nur fünf Kicker des 23-Mann-Kaders, für den bei der ÖFB-U21-EM-Premiere in der Gruppenphase Endstation war, sind auch in der bereits laufenden Qualifikation für die Endrunde 2021 in Ungarn und Slowenien noch spielberechtigt. (Im Video oben sehen Sie Führungstor für Deutschland zum 1:0 im gestrigen letzten Gruppenspiel.)