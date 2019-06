„Kinder und Lebensgefährtin machen sich Sorgen“

Wurde Ihnen Begleitschutz angeboten?

Ja. Ich habe es abgelehnt so wie immer, trotz dieses Vorfalls. Jeder Betroffene hat freilich Anrecht darauf. Ich bin aber der Meinung, dass es in Österreich nicht so gefährlich ist wie in anderen Staaten. Daher braucht man hier keine persönlichen Bewacher.