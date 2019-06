Morddrohung gegen Doskozil: Verdächtiger gefasst

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist vergangene Woche von einem unbekannten Anrufer mit dem Umbringen bedroht worden. Am Mittwoch konnten Einsatzkräfte der Cobra einen Verdächtigen in der Oststeiermark festnehmen. Der 52-Jährige sitzt seither in Eisenstadt in Haft. Für Doskozil sei die Angelegenheit „keine einfache Situation“ gewesen.