AMD oder Intel: Wer liefert mehr Power pro Euro?

Das schlechteste Preis-Leistungsverhältnis pro Megahertz haben im Vergleich Prozessoren mit hoher Kern- und Threadzahl, wie man sie am ehesten in Workstations findet. Kein Wunder: Sie sind zwar durch die höhere Kernzahl deutlich mächtiger als CPUs mit weniger Kernen und kosten auch entsprechend mehr, die Taktfrequenz liegt aber meist nicht über jener von Chips mit weniger Kernen. Das führt bei Server-Chips wie Intels Xeon W-3175X mit 28 Kernen und 56 Threads zu einem Preis pro Megahertz von 79 Cent. Beim Core i9-9980XE (18 Kerne, 36 Threads) sind es 45 Cent, beim in dieser Disziplin am schlechtesten abschneidenden AMD-Prozessor Threadripper 2990WX (32 Kerne, 64 Threads) sind es 38 Cent pro Megahertz.