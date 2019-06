Weißhaidinger schon auf Platz 3 der Weltrangliste!

Dacres hatte den hocklassigen Bewerb in Rabat mit der Weltjahresbestweite von 70,78 m vor Stahl (69,94 m) gewonnen.Auch in der Weltjahresbestenliste 2019 ist Luki mit seinen 68,14 m Dritter hinter Dacres (70,78) und Stahl (70,56). In der Zwischenwertung der Diamond League ist er nach drei von vier Quali-Bewerben im Diskuswurf der Männer Zweiter hinter Stahl, liegt aber vor Dacres. Fürs Finale in Brüssel am 6. September ist Österreichs EM-Dritter längst qualifiziert.