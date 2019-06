SPÖ: „Türkis-Blau wird sich noch wundern“

Die SPÖ wird ihren Intensivwahlkampf am 19. August und damit sechs Wochen vor dem Urnengang starten. Die Kampagne soll sparsam gehalten, das Kostenlimit eingehalten werden. Wie hoch das Budget genau sein wird, wollte oder konnte Wahlkampfleiter Christian Deutsch nach dem SPÖ-Präsidium am Dienstag nicht sagen. Die SPÖ wolle sich ganz auf ihre Inhalte konzentrieren. Mit dem politischen Mitbewerber wolle man sich nicht beschäftigen. Aufgestellt sieht er die SPÖ gut: „Türkis-Blau wird sich noch wundern, was alles möglich ist“, so der Wahlkampfleiter in Anspielung auf einen Spruch von FPÖ-Chef Norbert Hofer im Bundespräsidentschaftswahlkampf.