Bärenstark! U21-Gegner Deutschland im Spielrausch

Österreichs Gruppen-Gegner Deutschland startet bärenstark in die U21-EM in Italien und San Marino. Der Titelverteidiger besiegte Dänemark hoich verdient mit 3:1 (1:0). Marco Richter traf am Montagabend in Udine doppelt (28., 52.), den dritten deutschen Treffer erzielte Luca Waldschmidt (65.). Den Dänen gelang aus einem Hand-Elfmeter durch Robert Skov (73.) nur Resultatskosmetik. Im Video oben sehen Sie den Deutschlands Treffer zum 2:1.