Amore! Rapid-Kapitän Schwab heiratet in Italien

In der süditalienischen Heimat seiner Frau sagte Schwab bereits zum zweiten Mal JA zu seiner Liebsten. Als malerische Kulisse diente diesmal die Basilica santuario di Santa Maria de Finibus Terrae in Santa Maria di Leuca. Sie liegt am südlichsten Punkt des „Stiefelabsatz“ der italienischen Halbinsel. Die Trauung selbst wurde von Rapid-Pfarrer Christoph Pelczar vorgenommen.