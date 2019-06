152 Millionen Kinder weltweit müssen arbeiten

Fast die Hälfte aller Kinder (73 Millionen), die ihre Familie bei der Erwerbsarbeit unterstützen, leide unter Arbeitsbedingungen, die gefährlich oder ausbeuterisch seien, so UNICEF. Die meisten von Kinderarbeit betroffenen Buben und Mädchen leben in Afrika (72 Millionen), gefolgt von Asien (62 Millionen). Über 70 Prozent der arbeitenden Mädchen und Buben seien in der Landwirtschaft tätig. In Afrika ist die Verbreitung von Kinderarbeit laut Kindernothilfe drastisch: eines von fünf Kindern muss teils ausbeuterischen Arbeiten nachgehen, um zu überleben.